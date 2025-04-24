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Варді: Настав правильний момент, щоби попрощатися з Лестером

Олег Дідух — 24 квітня 2025, 17:11
Варді: Настав правильний момент, щоби попрощатися з Лестером
Джеймі Варді
ФК Лестер Сіті

Іменитий англійський форвард Джеймі Варді звернувся до фанатів Лестера після того, як стало відомо, що він покине клуб наприкінці поточного сезону.

Слова 38-річного ветерана наводить пресслужба Лестера

"Звертаюся до фанатів Лестера, спустошеним від цього дня. Але колись цей день все одно настав би. Я провів 13 неймовірних років у цьому клубі. Але наступив день, від якого у мене всередині пустота. Але, думаю, що зараз настав правильний момент.

Я лише хочу щиро подякувати вам. За те, що ви прийняли мене як рідного та підтримували. Ви назавжди у моєму серці. Я буду слідкувати за Лестером ще багато років і сподіваюся, що вони будуть успішними. Сьогодні я з вами прощаюся. Але обіцяю: ми ще обов’язково побачимося", – заявив нападник.

Варді захищає кольори Лестера з літа 2012 року та став одним із головних творців сенсаційного чемпіонства клубу в АПЛ в сезоні-2015/16 під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

Сумарно Варді провів за Лестер 464 матчі в усіх турнірах і забив 198 голів. За цими показниками він посідає четверте та третє місця в історії клубу відповідно.

Варді Лестер

Варді

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