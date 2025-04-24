Таловєров відновився після травми та допоможе Плімуту в матчі проти Престона

Центральний захисник Плімута Максим Таловєров повністю відновився від травми коліна і готовий зіграти в найближчому матчі своєї команди.

Про це повідомила пресслужба "піратів".

"Максим Таловєров повернувся цілком здоровим. Він буде у складі в суботу. Реабілітацію центральних захисників влаштовано інакше, ніж у інших гравців", – повідомив тренер команди Мирон Мусліч.

Зазначимо, що травму Максим отримав у матчі Чемпіоншипу проти Дербі 15 березня. Через пошкодження Таловєров був змушений залишити табір національної збірної України.

Нагадаємо, 24-річний українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 11 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Плімут займає останнє місце в Чемпіоншипі, набравши 43 очки. У наступному матчі команда Таловерова зіграє із Престоном 26 квітня.