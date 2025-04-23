Впевнено здолав принципового опонента: О'Салліван пройшов у другий раунд чемпіонату світу
У матчі першого кола чемпіонату світу зі снукеру Ронні О'Салліван переграв свого давнього суперника Алістера Картера.
Гра завершилася з рахунком 10:4 на користь Ронні.
Перша сесія пройшла ще вчора, 22 квітня. "Ракета" став переможцем, вигравши 5 фреймів, але й Алі не відставав – 4 фрейми забрав собі.
Друга сесія для О'Саллівана пройшла значно успішніше. Картер іноді допускав серйозні помилки, а коли Ронні ставав за стіл, то грав як у найкращі роки. За 5 фреймів другої сесії "ракета" зумів оформити три сенчурі.
Символічно, що на початку гри вони потиснули один одному руки і навіть обмінялися фразами. Для багатьох було цікаво, як пройде їхнє протистояння за столом. Все було дуже по-джентльменськи.
Зазначимо, що між ними були конфлікти як за столом для гри, так і заочні неприємні заяви під час спілкування зі ЗМІ.
Ронні О'Салліван (Англія) – Алі Картер (Англія) 10:4
У другому раунді семиразовий чемпіон світу зіграє проти Пан Цзюньсюя з Китаю.
Нагадаємо, Алістер розповів, чому зародилося їхнє протистояння з Ронні О'Салліваном.