Впевнено здолав принципового опонента: О'Салліван пройшов у другий раунд чемпіонату світу

У матчі першого кола чемпіонату світу зі снукеру Ронні О'Салліван переграв свого давнього суперника Алістера Картера.

Гра завершилася з рахунком 10:4 на користь Ронні.

Перша сесія пройшла ще вчора, 22 квітня. "Ракета" став переможцем, вигравши 5 фреймів, але й Алі не відставав – 4 фрейми забрав собі.

Друга сесія для О'Саллівана пройшла значно успішніше. Картер іноді допускав серйозні помилки, а коли Ронні ставав за стіл, то грав як у найкращі роки. За 5 фреймів другої сесії "ракета" зумів оформити три сенчурі.

Символічно, що на початку гри вони потиснули один одному руки і навіть обмінялися фразами. Для багатьох було цікаво, як пройде їхнє протистояння за столом. Все було дуже по-джентльменськи.

Зазначимо, що між ними були конфлікти як за столом для гри, так і заочні неприємні заяви під час спілкування зі ЗМІ.

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/16 фіналу

Ронні О'Салліван (Англія) – Алі Картер (Англія) 10:4

THE ROCKET RETURNS AND DELIVERS! 🚀



Ronnie O'Sullivan defeats rival Ali Carter 10-4 in a second session blitz, in which he won five consecutive frames!



He plays Pang Junxu next. #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/2m1XnBQkW6 — WST (@WeAreWST) April 23, 2025

Ronnie O'Sullivan returns with a dominant 🔟-4️⃣ win over Ali Carter at the Crucible 🚀#WorldChampionship pic.twitter.com/8mKsa1Uzld — TNT Sports (@tntsports) April 23, 2025

У другому раунді семиразовий чемпіон світу зіграє проти Пан Цзюньсюя з Китаю.

Нагадаємо, Алістер розповів, чому зародилося їхнє протистояння з Ронні О'Салліваном.