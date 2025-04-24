Російській гімнастці відмовили у нейтральному статусі: відомі причини

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відмовила в отриманні нейтрального статусу російській художній гімнастці Лалі Крамаренко.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

За їхньою інформацією, причини відмови чемпіонці Європи 2021 року в командному турнірі декілька. Перша – це участь у гала-концерті, присвяченому до дня захисника вітчизни. Друга – це те, що гімнастичний клуб, який представляє Крамаренко, підтримав військову агресію Росії проти України.

Ще однією причиною стало спільне фото з відомим тренером Іриною Вінер, яка у 2022 році потрапила під санкції Росії та Латвії як дружина олігарха Алішера Усманова та член партії Єдина Росія.

Рішення FIG остаточне, проте може бути оскаржене у спортивному арбітражному суді Лозанни CAS. І Крамаренко уже подала апеляцію.

Вчора Міжнародна федерація хокею (IIHF) спростувала чутки про те, що Росію допустять до участі в Олімпіаді 2026 року.