ЮКСА призначила нового старшого тренера

Новим старшим тренером ЮКСА призначено Івана Остапова.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Остапов уже працював у ЮКСА з липня 2023 до січня 2025 року тренером воротарів. Тепер він повернувся у клуб у новій ролі.

Нагадаємо, 22 квітня ЮКСА звільнила з посади головного тренера Дмитра Чирикала, у якого виник конфлікт із ідеологом клубу Пабло Буено. Раніше повідомлялося про те, що новим головним тренером клубу стане бразильський спеціаліст з Португалії Алоїзіо Пірес Алвес, який працював у Порту в штабі Жозе Моурінью.

В оновленому штабі продовжать працювати Олександр Ломко та тренер воротарів Олександр Бандура.

ЮКСА на даний момент посідає 6 місце в чемпіонській групі Першої ліги. Команда з Київської області має 26 очок за 17 турів. Від лідера таблиці – Епіцентру – команда відстає на 12 балів.