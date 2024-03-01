Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 1 березня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у межах 27 туру іспанської Ла Ліги відбудеться один матч

Сельта Віго прийматиме Альмерію.

Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 1 березня:

22:00 Сельта Віго - Альмерія

Зазначимо, що Сельта займає 17-те місце в турнірній таблиці, від зони вильоту клуб із Віго відділяє 3 очки. Альмерія знаходиться на останній сходинці в чемпіонаті Іспанії. "Червоно-біло-сині" набрали 9 залікових пунктів за 26 матчів.

Напередодні визначилися фіналісти Кубку Іспанії. Атлетик розгромив Атлетико Мадрид за сумою двох матчів (4:0). У фіналі баски зіграють із Мальоркою, яка переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.

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