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Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії

Команда з Більбао зустрінеться у фіналі з Мальоркою
Сьогодні 07:36 142 0
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
#Кубок Іспанії, #Атлетик, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Атлетик здобув розгромну перемогу над Атлетико Мадрид у другому матчі півфіналу Кубку Іспанії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь команди з Більбао. Перший поєдинок також виграли баски (1:0).

У фіналі Атлетик зустрінеться з Мальоркою, яка напередодні переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.

Кубок Іспанії з футболу
1/2 фіналу, 29 лютого
Другий матч

Атлетик - Атлетико Мадрид 3:0 (2:0)
Перший матч 1:0

Голи: 1:0 - 13 Вільмс І., 2:0 - 42 Вільямс Н., 3:0 - 61 Гурусета

Фінальний матч Кубку Іспанії запланований на 6 квітня.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Арсенал проявляють інтерес до вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.

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