Джерело - Чемпіон.
Атлетик здобув розгромну перемогу над Атлетико Мадрид у другому матчі півфіналу Кубку Іспанії.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь команди з Більбао. Перший поєдинок також виграли баски (1:0).
У фіналі Атлетик зустрінеться з Мальоркою, яка напередодні переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.
Кубок Іспанії з футболу
1/2 фіналу, 29 лютого
Другий матч
Атлетик - Атлетико Мадрид 3:0 (2:0)
Перший матч 1:0
Голи: 1:0 - 13 Вільмс І., 2:0 - 42 Вільямс Н., 3:0 - 61 Гурусета
Фінальний матч Кубку Іспанії запланований на 6 квітня.
Раніше повідомлялося, що Челсі та Арсенал проявляють інтерес до вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.