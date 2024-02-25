Зустріч відбудеться на стадіоні Дніпро-арена

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та Минай визначилися зі стартовими складами команд на матч 18 туру УПЛ.

Зустріч відбудеться на стадіоні Дніпро-арена о 13:00 за київським часом.

Стартові склади команд:

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Кравець, Мірошниченко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцудяк, Очеретько, Філіппов.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Пасіч, Горбунов, Гаджиєв, Баденко, Мельниченко, Ківінда, Третьяков.

Минай: Кемкін, Чуєв, Прокопчук, Немчанінов, Дмитрук, Вітенчук, Петько, Кораблін, Ременяк, Устименко

Запасні: Бандура, Кисіль, Скиба, Попов, Семотюк, Гунічев, Матюшенко, Демиденко, Вакула, Тищук.

Варто зазначити, що Дніпро-1 наразі займає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Кривбаса на 3 очки. Минай наразі знаходиться у зоні вильоту з 6-ма заліковими балами в активі.

Раніше Кривбас впевнено переграв ЛНЗ.

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