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Болбат покинув Колос

Болбат завершив співпрацю з Колосом.
Сьогодні 16:15 77 0
Болбат покинув Колос
#Колос, #Сергій Болбат

Джерело - koloskovalivka.com.

Клуб української Прем'єр-ліги Колос оголосив про відхід півзахисника Сергія Болбата.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.

Півзахисник перейшов у Колос влітку 2022 року. У поточному сезоні на рахунку гравця 15 матчів та одна результативна передача. 

Нагадаємо, Болбат – вихованець Шахтаря, де й дебютував на професіональному рівні (21 рік на контракті). Також виступав в оренді за донецький Металург, Металіст, Маріуполь, Десну та бельгійський Локерен. Раніше повідомлялось, що гравець близький до переходу в Чорноморець.

Варто зазначити, що напередодні початку другої половини Української Прем'єр-ліги Колос розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці. Відтавання від зони єврокубків складає 10 очок.

Напередодні Колос оформив оренду лівого вінгера Шахтаря Дмитра Топалова.

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