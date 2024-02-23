Болбат завершив співпрацю з Колосом.

Клуб української Прем'єр-ліги Колос оголосив про відхід півзахисника Сергія Болбата.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.

Півзахисник перейшов у Колос влітку 2022 року. У поточному сезоні на рахунку гравця 15 матчів та одна результативна передача.

Нагадаємо, Болбат – вихованець Шахтаря, де й дебютував на професіональному рівні (21 рік на контракті). Також виступав в оренді за донецький Металург, Металіст, Маріуполь, Десну та бельгійський Локерен. Раніше повідомлялось, що гравець близький до переходу в Чорноморець.

Варто зазначити, що напередодні початку другої половини Української Прем'єр-ліги Колос розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці. Відтавання від зони єврокубків складає 10 очок.

Напередодні Колос оформив оренду лівого вінгера Шахтаря Дмитра Топалова.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!