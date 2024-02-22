Тренер Евертона розповів про травму українського гравця

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко зазнав пошкодження напередодні матчу 26 туру АПЛ із Брайтоном.

Про це розповів головний тренер "ірисок" Шон Дайч напередодні зустрічі.

"Міко отримав забій, але ми сподіваємося, що з ним все буде гаразд", - сказав Дайч на пресконференції.

Матч Брайтон - Евертон відбудеться в суботу, 24 лютого, о 17:00 за київським часом.

"Myko took a knock, but we're hopeful he'll be alright."



Sean Dyche provides a fitness update on his squad ahead of Saturday's game at Brighton.@wearfigs 🔵 #BHAEVE pic.twitter.com/eguyUdPku7 — Everton (@Everton) February 22, 2024

Цього сезону Віталій Миколенко відіграв 26 матчів за "ірисок" та відзначився 2 голами. Евертон після 25 турів перебуває на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Напередодні Евертон вдома зіграв унічию з Крістал Пелес (1:1).

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