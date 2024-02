Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко зазнав пошкодження напередодні матчу 26 туру АПЛ із Брайтоном.

Про це розповів головний тренер "ірисок" Шон Дайч напередодні зустрічі.

Матч Брайтон - Евертон відбудеться в суботу, 24 лютого, о 17:00 за київським часом.

"Myko took a knock, but we're hopeful he'll be alright."



