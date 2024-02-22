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Миколенко отримав пошкодження напередодні матчу з Брайтоном

Тренер Евертона розповів про травму українського гравця
Сьогодні 16:01 365 0
Миколенко отримав пошкодження напередодні матчу з Брайтоном
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко зазнав пошкодження напередодні матчу 26 туру АПЛ із Брайтоном.

Про це розповів головний тренер "ірисок" Шон Дайч напередодні зустрічі.

"Міко отримав забій, але ми сподіваємося, що з ним все буде гаразд", - сказав Дайч на пресконференції.

Матч Брайтон - Евертон відбудеться в суботу, 24 лютого, о 17:00 за київським часом.

Цього сезону Віталій Миколенко відіграв 26 матчів за "ірисок" та відзначився 2 голами. Евертон після 25 турів перебуває на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Напередодні Евертон вдома зіграв унічию з Крістал Пелес (1:1).

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