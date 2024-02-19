Евертон Миколенка зіграв унічию з Крістал Пелес у 25 турі АПЛ

Команди поділили очки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вдома зіграв внічию з Крістал Пелес.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко відіграв повний матч. Цього сезону лівий оборонець відіграв 26 матчів за "ірисок" та відзначився 2 голами.

Чемпіонат Англії - АПЛ

25 тур, 19 лютого

Евертон - Кріста Пелес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 66 Аю, 1:1 - 84 Онана

Напередодні Челсі без Михайла Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут з Іллею Забарним розписав мирову з Ньюкаслом.

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