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Макніл: Миколенко - топ-людина, і ви бачите його рівень як гравця

Вінгер Евертона високо оцінив гру Віталія Миколенка
Сьогодні 20:04 311 0
Макніл: Миколенко - топ-людина, і ви бачите його рівень як гравця
Фото: Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко чудово грає за ліверпульський клуб.

Про це розповів вінгер "ірисок" Двайт Макніл.

"Він – клас. Ми сидимо поруч один з одним у роздягальні в дні матчів - як вдома, так і на виїзді. Він чудовий. Він мені дуже подобається, і ми добре ладнаємо. Ми добре спілкуємося. Зараз він добре володіє англійською, він більше говорить і залучений, що добре. Він - топ-людина, і ви бачите його рівень як гравця. Він дуже добре грає цього сезону.

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Його гра у захисті чудова: блокування, відбори, гра один в один. Також він був ефективним і попереду. Він впливає гру на обох половинах. Я думаю, що ми починаємо будувати невелике гарне партнерство та взаєморозуміння один з одним. Ти маєш таке взаєморозуміння, лише коли граєш з кимось постійно.

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Ви дізнаєтеся більше один про одного без слів, це стає природним. Ми це зараз розуміємо. Ми знаємо, як кожному з нас подобається працювати і як ми можемо допомогти один одному. З ним грати чудово", - сказав Макніл.

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