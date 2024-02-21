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Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на матч з Порту

Українець відновлюється від травми
Сьогодні 21:15 205 0
Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на матч з Порту
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту прийме Арсенал.

Український захисник Олександр Зінченко не потрапив у заявку "канонірів". Оборонець пропускав дві останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Напередодні міланський Інтер дотиснув мадридський Атлетико, а ПСВ Ейндговен зіграв унічию з дортмундською Боруссією.

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