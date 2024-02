Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на матч з Порту

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту прийме Арсенал.

Український захисник Олександр Зінченко не потрапив у заявку "канонірів". Оборонець пропускав дві останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Unchanged from Saturday's win at Burnley ✅



Let's leave it all out there, Gunners 💪 pic.twitter.com/DadsKfYD6e