Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на матч з Порту

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту прийме Арсенал.
Український захисник Олександр Зінченко не потрапив у заявку "канонірів". Оборонець пропускав дві останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.
У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 21, 2024
Unchanged from Saturday's win at Burnley ✅
Let's leave it all out there, Gunners 💪 pic.twitter.com/DadsKfYD6e
Напередодні міланський Інтер дотиснув мадридський Атлетико, а ПСВ Ейндговен зіграв унічию з дортмундською Боруссією.