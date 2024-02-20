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ПСВ та Боруссія не виявили сильнішого в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Гра завершилася з рахунком 1:1
Вчора 23:58 165 0
ПСВ та Боруссія не виявили сильнішого в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #ПСВ

Джерело - Чемпіон.

ПСВ зіграв внічию з дортмундською Боруссією у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться в Німеччині 13 березня.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
20 лютого

ПСВ - Боруссія Д 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Мален, 1:1 - 56 Де Йонг (пен)

ПСВ: Бенітес, Тезе, Скаутен, Боскальї (Обіспо 90), Дест, Тільман, Верман, Саібарі (Мауро Жуніор 83), Бакайоко, де Йонг, Лосано (Пепі 75)

Боруссія (Дортмунд): Маєр, Ріерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забітцер, Джан, Мален (Озкан 82), Ройс (Брандт 62), Санчо (Вольф 68), Фуллькруг (Мукоко 82)

Попередження: Лосано 22 - Матсен 42, Шлоттербек 45+1

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