Де Брейне не зіграв із Брентфрдом через дискомфорт у підколінному сухожиллі

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне провів гру 18 туру Англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (1:0) на лаві для запасних через дискомфорт у підколінному сухожиллі.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

Guardiola says De Bruyne didn't play because 'he has niggles in his hamstring area and I didn't want to take any risk with him'. 'He's OK, he's OK, it was more about prevention. He said he didn't feel comfortable and the doctors said not to take a risk.'