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Де Брейне не зіграв із Брентфрдом через дискомфорт у підколінному сухожиллі

Бельгійця залишили на лаві для запасних у профілактичних цілях
Сьогодні 09:50 138 0
Де Брейне не зіграв із Брентфрдом через дискомфорт у підколінному сухожиллі
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Кевін Де Брейне, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне провів гру 18 туру Англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (1:0) на лаві для запасних через дискомфорт у підколінному сухожиллі.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Він в порядку, з ним все добре, це була скоріше профілактика. Він сказав, що некомфортно почувається, тому лікарі сказали не ризикувати", — сказав Гвардіола.

Нещодавно де Брейне відновився після розриву підколінного сухожилля і став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вдома переміг Брентфорд у перенесеному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги

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