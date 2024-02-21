Де Брейне не зіграв із Брентфрдом через дискомфорт у підколінному сухожиллі

Бельгійця залишили на лаві для запасних у профілактичних цілях

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне провів гру 18 туру Англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (1:0) на лаві для запасних через дискомфорт у підколінному сухожиллі.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Він в порядку, з ним все добре, це була скоріше профілактика. Він сказав, що некомфортно почувається, тому лікарі сказали не ризикувати", — сказав Гвардіола.

Guardiola says De Bruyne didn't play because 'he has niggles in his hamstring area and I didn't want to take any risk with him'. 'He's OK, he's OK, it was more about prevention. He said he didn't feel comfortable and the doctors said not to take a risk.' — Sam Lee (@SamLee) February 20, 2024

Нещодавно де Брейне відновився після розриву підколінного сухожилля і став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вдома переміг Брентфорд у перенесеному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги

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