Гравці Ньюкасла Александр Ісак та Джо Віллок провели останнє тренування разом із командою.

Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.

Ймовірно футболісти зможуть зіграти в наступному матчі "сорок" з Арсеналом у 26 турі АПЛ, що відбудеться 24 лютого.

Варто зазначити, що Ісак пропустив останні 3 гри через пахове пошкодження, а Віллок пропустив 18 поєдинків Ньюкасла цього сезону через проблеми з підколінним та ахілловим сухожиллями.

🚨 I’m told Alexander Isak & Joe Willock both trained today



💪 Huge boost for NUFC if they come through next few days & make squad for Arsenal, as looks likely #fpl