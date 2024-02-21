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Ісак та Віллок відновляться до матчу Ньюкасла з Арсеналом

Лідери "сорок" можуть повноцінно відновитися до наступного матчу АПЛ
Сьогодні 09:34 140 0
Ісак та Віллок відновляться до матчу Ньюкасла з Арсеналом
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Ньюкасл Юнайтед, #Александер Ісак, #Джо Віллок

Джерело - Чемпіон.

Гравці Ньюкасла Александр Ісак та Джо Віллок провели останнє тренування разом із командою.

Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.

Ймовірно футболісти зможуть зіграти в наступному матчі "сорок" з Арсеналом у 26 турі АПЛ, що відбудеться 24 лютого.

Варто зазначити, що Ісак пропустив останні 3 гри через пахове пошкодження, а Віллок пропустив 18 поєдинків Ньюкасла цього сезону через проблеми з підколінним та ахілловим сухожиллями.

Наразі Ньюкасл розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 37 очок.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед, акції якого викупив британський мільярдер, має намір якнайшвидше підписати спортивного директора Ньюкасла Дена

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