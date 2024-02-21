Лідери "сорок" можуть повноцінно відновитися до наступного матчу АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Гравці Ньюкасла Александр Ісак та Джо Віллок провели останнє тренування разом із командою.

Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.

Ймовірно футболісти зможуть зіграти в наступному матчі "сорок" з Арсеналом у 26 турі АПЛ, що відбудеться 24 лютого.

Варто зазначити, що Ісак пропустив останні 3 гри через пахове пошкодження, а Віллок пропустив 18 поєдинків Ньюкасла цього сезону через проблеми з підколінним та ахілловим сухожиллями.

🚨 I’m told Alexander Isak & Joe Willock both trained today



💪 Huge boost for NUFC if they come through next few days & make squad for Arsenal, as looks likely #fpl — Craig Hope (@CraigHope_DM) February 20, 2024

Наразі Ньюкасл розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 37 очок.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед, акції якого викупив британський мільярдер, має намір якнайшвидше підписати спортивного директора Ньюкасла Дена

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