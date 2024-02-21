Британський мільярдер сер Джим Реткліфф викупив 27.7% акцій Манчестер Юнайтед та став співвласником клубу.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Уродженець Манчестеру виконав усі необхідні умови, включаючи отримання дозволів від Футбольної асоціації та Прем'єр-ліги.

"Стати співвласником Манчестер Юнайтед – це велика честь і велика відповідальність. Це знаменує завершення угоди, але лише початок нашого шляху до повернення клубу на вершину англійського, європейського та світового футболу, де для наших вболівальників будуть створені умови світового класу. Робота над досягненням цих цілей прискориться відсьогодні", — заявив Реткліфф.