Ярмолюк не потрапив до стартового складу Брентфорда на гру з Манчестер Сіті

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк перенесений матч 18 туру АПЛ з Манчестер Сіті розпочне на лаві для запасних.

Про це повідомляє пресслужба Брентфорда.

Стали відомі стартові склади команд на матч:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі, Стоунз, Родрі, Бернарду, Бобб, Альварес, Фоден, Холанд.

Брентфорд: Флеккен, Роерслев, Айєр, Занка, Мі, Ньоргард, Регілон, Янельт, Оньєка, Тоуні, Вісса.

