Ярмолюк не потрапив до стартового складу Брентфорда на гру з Манчестер Сіті

Матч розпочнеться о 21:30.

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк перенесений матч 18 туру АПЛ з Манчестер Сіті розпочне на лаві для запасних.

Про це повідомляє пресслужба Брентфорда.

Стали відомі стартові склади команд на матч:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі, Стоунз, Родрі, Бернарду, Бобб, Альварес, Фоден, Холанд.

Брентфорд: Флеккен, Роерслев, Айєр, Занка, Мі, Ньоргард, Регілон, Янельт, Оньєка, Тоуні, Вісса.

Початок матчу о 21:30 за київським часом.

Нині Манчестер Сіті має у своєму активі 53 очка та посідає 3 місце, а Брентфорд перебуває на 14 сходинці у турнірній таблиці АПЛ.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк у цьому сезоні зіграв у 17 матчах: без результативних дій.

Transfermarkt оцінює вартість 19-річного футболіста у 2,5 мільйони євро.