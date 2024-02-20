Ярмолюк не потрапив до стартового складу Брентфорда на гру з Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк перенесений матч 18 туру АПЛ з Манчестер Сіті розпочне на лаві для запасних.
Про це повідомляє пресслужба Брентфорда.
Стали відомі стартові склади команд на матч:
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі, Стоунз, Родрі, Бернарду, Бобб, Альварес, Фоден, Холанд.
Брентфорд: Флеккен, Роерслев, Айєр, Занка, Мі, Ньоргард, Регілон, Янельт, Оньєка, Тоуні, Вісса.
🐝 Your Bees to take on City #MCIBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/KszKAOvmre— Brentford FC (@BrentfordFC) February 20, 2024
Початок матчу о 21:30 за київським часом.
Нині Манчестер Сіті має у своєму активі 53 очка та посідає 3 місце, а Брентфорд перебуває на 14 сходинці у турнірній таблиці АПЛ.
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк у цьому сезоні зіграв у 17 матчах: без результативних дій.
Transfermarkt оцінює вартість 19-річного футболіста у 2,5 мільйони євро.