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Через погодні умови змінився порядок старту українок в індивідуальній гонці Кубку світу в Поклюці

Олександр Булава — 13 березня 2025, 10:20
Через погодні умови змінився порядок старту українок в індивідуальній гонці Кубку світу в Поклюці
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Міжнародний біатлонний союз змінив порядок старту на жіночу коротку індивідуальну гонку в межах восьмого етапу Кубку світу у Поклюці.

Про це повідомляє сайт IBU.

Через погані погодні умови змінено порядок старту біатлоністок на жіночу коротку індивідуальну гонку. Загалом у складі української команди в заїзді братимуть участь п'ять біатлоністок:

  • 6. Христина Дмитренко
  • 53. Юлія Джима
  • 71. Олена Городна
  • 82. Олександра Меркушина
  • 93. Дарина Чалик

Початок короткої індивідуальної гонки на Кубку світу в Поклюці – о 12:30. Трансляція доступна на Суспільне Спорт. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн заїзду.

Нагадаємо, що восьмий етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 проходитиме з 13 по 16 березня.

Напередодні відбулися індивідуальні гонки в межах Кубку IBU, де виступали українські біатлоністи. Більш успішно виступили жінки, де одразу три українки фінішували в заліковій зоні. Серед чоловіків в очках завершили заїзд тільки двоє.

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