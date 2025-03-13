Через погодні умови змінився порядок старту українок в індивідуальній гонці Кубку світу в Поклюці

Міжнародний біатлонний союз змінив порядок старту на жіночу коротку індивідуальну гонку в межах восьмого етапу Кубку світу у Поклюці.

Про це повідомляє сайт IBU.

Через погані погодні умови змінено порядок старту біатлоністок на жіночу коротку індивідуальну гонку. Загалом у складі української команди в заїзді братимуть участь п'ять біатлоністок:

6. Христина Дмитренко

53. Юлія Джима

71. Олена Городна

82. Олександра Меркушина

93. Дарина Чалик

Початок короткої індивідуальної гонки на Кубку світу в Поклюці – о 12:30. Трансляція доступна на Суспільне Спорт. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн заїзду.

Нагадаємо, що восьмий етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 проходитиме з 13 по 16 березня.

Напередодні відбулися індивідуальні гонки в межах Кубку IBU, де виступали українські біатлоністи. Більш успішно виступили жінки, де одразу три українки фінішували в заліковій зоні. Серед чоловіків в очках завершили заїзд тільки двоє.