Аль-Хіляль зробив пропозицію капітану Ліверпуля

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк отримав першу пропозицію від саудівського Аль-Хіляля у розмірі 20 млн євро на рік.

Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, футболіст наразі не думає про своє майбутнє, воліючи зосередитись на кінцівці сезону. Зокрема на фіналі Кубку англійської ліги 16 березня проти Ньюкасла та на черговому титулі Англійської Прем'єр-ліги. Його контракт з мерсисайдцями закінчується в червні 2025 року.

Цього сезону Вірджил ван Дейк зіграв у 40 матчах Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

На цей час Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 15-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала. При цьому "каноніри" зіграли на одну гру менше.

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку його команди в серії пенальті та підсумковий виліт з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.