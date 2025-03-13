Норріс: Ферстаппен більше за всіх готовий виходити за межі, і тепер я готовий до цього

Пілот Макларен Ландо Норріс відзначив чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена в якості єдиного гонщика, який готовий доходити до межі під час битви за титул.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

Під час пресконференції перед початком 76-го сезону Формули-1 Норріса запитали, чому він навчився у минулому році, коли він боровся з пілотом Ред Булл за звання чемпіона.

"Думаю, я навчився двом важливим речам. По-перше, я явно не був готовий виконати все, що від мене вимагалося з точки зору гонок. І це тому, що перегони проти Макса – це унікальна ситуація, ти не зможеш відчути її в жодному іншому моменті життя, поки не дійдеш до цього. І я думаю, якби це була битва з іншими гонщиками, мабуть, було б не так важко. І я думаю, що це справедлива оцінка, тому що я вважаю, що з Максом буде найскладніше змагатися. Він завжди буде тим, хто найбільше хоче вийти за рамки і розсунути межі, як це робив він сам. Так я дізнався про цю сторону Макса, а також зрозумів, де я перебуваю в цій ситуації, яка була не на належному рівні", – сказав Норріс.

Він також поговорив про важливість вчасно приймати правильні рішення на трасі – те, із чим у нього минулого року були проблеми.

"Я навчився з цього. І я думаю, що вже в останніх кількох гонках я покращив багато з тих ситуацій, але у Формулі-1 кожна ситуація відрізняється від інших. Тож, знаєте, навіть якщо деякі з них повторюються, не завжди є гарантія, що я прийму правильне рішення, і Макс прийме правильне рішення, або будь-який інший гонщик прийме правильне рішення. Це складно, тому що ти не можеш приймати ці рішення зараз, ти повинен приймати їх на трасі, за півсекунди до того, як це трапиться. У вас не так багато часу, щоб обдумати всю ситуацію, тому я просто радий спробувати ще раз і подивитися, що я можу зробити".

На думку Ландо, цього року він змагатиметься за чемпіонство не з одним Ферстаппеном.

"Я не думаю, що цього року я буду змагатися лише з Максом. Я думаю, що це будуть Шарль (Леклер) і Льюїс (Гамільтон), це буде Оскар (Піастрі), це будуть і пілоти Ред Булл, і пілоти Мерседес. Тож я з нетерпінням чекаю на всі битви. І, звичайно, чим більше битв буде на трасі між іншими, тим краще для нас, але я не очікую, що це відбуватиметься занадто часто".

Новий сезон Формули-1 стартуватиме завтра, 14 березня, етапом в Австралії. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних вікендів "королеви автоспорту" в 2025 році.

Раніше Льюїс Гамільтон розповів, які цілі він поставив перед собою в першому сезоні Формули-1 у складі Феррарі.