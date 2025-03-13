Питання довіри та поваги: Гамільтон поговорив про цілі у складі Феррарі на сезон-2025

Льюїс Гамільтон розповів, які цілі він поставив пред собою у перший сезон у складі Феррарі.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Вже завтра, 13 березня, семиразовий чемпіон світу вперше виїде на "Альберт Парк" у боліді Скудерії, в якому він замінив Карлоса Сайнса. Іспанець у свою чергу приєднався до Вільямса. І Льюїс поділився, чого він очікує від себе на місці Карлоса.

"Приєднуючись до нової команди, чим швидше ви зможете вийти на високий рівень і досягти результатів, тим краще. Але неминучим є перехідний період і є фундамент, який потрібно закласти. Я впевнений, що ми обидва (він і Сайнс), саме цим і займалися протягом останніх кількох місяців. Перша половина сезону дійсно є побудовою фундаменту: відносини, довіра, яку ти будуєш з абсолютно кожною людиною в команді, в якій тобі доводиться працювати. І це не те, що ти отримуєш, коли просто переступаєш поріг, довіра і повага. Якщо повагу треба заробити, то довіра – це те, що будується з часом. Я думаю, що для мене, звичайно, мета – це перемога, і мета – вести команду вперед. У мене були не дуже вдалі роки, і я намагаюся зрозуміти, чи зможу я провести кращий рік, ніж останні три. Буде багато факторів, які будуть пов'язані з цим", – сказав сер Льюїс.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем сезону Формули-1 2025 року.

Раніше чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель, який віддав Феррарі шість років своєї кар'єри, поговорив про Гамільтона у Скудерії.