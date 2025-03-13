Джима, Городна та Дмитренко кваліфікувалися до масстарту в Поклюці

Українські біатлоністки Юлія Джима, Олена Городна та Христина Дмитренко кваліфікувалися до гонки з масовим стартом на восьмому етапі Кубку світу, що проходить у словенській Поклюці.

Джима відібралася за основною квотою, оскільки посідає 16 місце в загальному заліку. Городна ж пройшла кваліфікацію як одна кращих на етапі серед тих, хто не входить у топ-25 тоталу.

Дмитренко отримала місце в масстарті як запасна, оскільки деякі інші біатлоністки з топ-25 загального заліку пропускають етап у Поклюці.

Нагадаємо, в індивідуальній гонці на етапі Кубку світу в Поклюці Джима посіла 12 місце, Городна стала 13-ю, а Христина Дмитренко показала 18-й підсумковий результат.

Жіночий масстарт відбудеться у суботу, 15 березня. Початок гонки запланований на 14:35 за Києвом.

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Також сьогодні, 13 березня, у Поклюці відбудеться чоловіча коротка індивідуальна гонка, в якій Україну представлять Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. Початок о 16:15 за Києвом.