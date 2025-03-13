Жанмонно виграла малий кришталевий глобус індивідуальних гонок

Французька біатлоністка Ду Жанмонно стала володаркою малого кришталевого глобуса коротких індивідуальних гонок Кубку світу сезону-2024/25.

У загальному заліку 26-річна біатлоністка з результатом 221 бал посіла перше місце, випередивши на 31 очко Франциску Пройсс, яка стала другою.

У Топ-5 заліку опинилися одразу три представниці Франції, що зайвий раз демонструє, наскільки сильною зараз є французька команда.

Топ-5 індивідуальних гонок Кубку світу-2024/25

Лу Жанмонно (Франція) – 221 бал Франциска Пройсс (Німеччина) – 190 Осеан Мішлон (Франція) – 146 Ханна Еберг (Швеція) – 122 Жулья Сімон (Франція) – 120

Найкращою українкою в цьому заліку стала Христина Дмитренко, яка з 43 балами посіла 27 місце. Недалеко від неї розташувалася Юлія Джима (32 бали, 32 місце). Олена Городна заробила 28 очок, чого вистачило для 38 місця, а Олександра Меркушина розташувалася на 57 місці, маючи 8 балів.

Підсумкові позиції біатлоністок визначилися після останньої індивідуальної гонки сезону, яка пройшла сьогодні в Поклюці. У Словенії одразу три українські біатлоністки змогли потрапити до залікової зони.

Нагадаємо, що сьогодні також відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків, за подіями якої можна буде спостерігати на нашому сайті, завдяки текстовій онлайн-трансляції.