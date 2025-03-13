WBO зобов'язала Усика провести бій з Паркером

Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівьєрі заявив, що його організація вимагає від чемпіона світу Олександра Усика (23-0, 14 КО) захисту титулу в бою з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Про це повідомляє The Ring.

"WBO офіційно вимагає виконання обов'язкового бою між Усиком та Паркером для якнайшвидшого припинення статусу тимчасового чемпіона. Ця дія відповідає нашій твердій політиці підтримки лише одного чемпіона у ваговій категорії", – заявив Олівьєрі у соціальних мережах.

Re: Heavyweight Division



WBO is officially ordering the enforcement of the WBO Mandatory between Usyk & Parker to expeditiously terminate the Interim Champion status. This action aligns with our firm policy of maintaining only one champion per weight class. /2 #NewEra #WBO — Gustavo Olivieri, Esq. (@OlivieriLaw) March 13, 2025

Світова боксерська організація дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку. Якщо ж угода не буде укладена WBO виставлять двобій на промоутерські торги.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк заявив, що він працює над організацією бою з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа.

І Дюбуа, і Паркер працюють з промоутером Френком Ворреном та мали провести очний бій під час вечора боксу в Ер-Ріяді, але британець був змушений знятися через хворобу.

Джозефу Паркеру терміново знайшли нового суперника і він ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Олександр Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.