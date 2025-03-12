Суперкомп’ютер назвав нового фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля

Суперкомп'ютер Opta Analyst назвав нового головного фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля на стадії 1/8 фіналу.

Оновлений прогноз статистичний портал оприлюднив у соцмережі Х.

Тепер найбільші шанси виграти найпрестижніше клубне європейське змагання має ПСЖ, який і вибив команду Арне Слота в поєдинку за вихід у чвертьфінал. Шанси французів на перемогу оцінюються у (20,3%).

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🔮



There been a major shake-up in the Opta supercomputer’s UCL predictions. Its favourites, Liverpool, are gone.



But how does that reshape the rest of the tournament?



👇📊 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 12, 2025

Далі йде іспанська Барселона (19,6%) та Арсенал українця Олександра Зінченка (18,5). Реал Андрія Луніна лише 5-й, "вершкові" сьогодні грають матч-відповідь проти Атлетико.