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Суперкомп’ютер назвав нового фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля

Олексій Мурзак — 12 березня 2025, 22:50
Суперкомп’ютер назвав нового фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля
Sky Sports

Суперкомп'ютер Opta Analyst назвав нового головного фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля на стадії 1/8 фіналу.

Оновлений прогноз статистичний портал оприлюднив у соцмережі Х.

Тепер найбільші шанси виграти найпрестижніше клубне європейське змагання має ПСЖ, який і вибив команду Арне Слота в поєдинку за вихід у чвертьфінал. Шанси французів на перемогу оцінюються у (20,3%).

Далі йде іспанська Барселона (19,6%) та Арсенал українця Олександра Зінченка (18,5). Реал Андрія Луніна лише 5-й, "вершкові" сьогодні грають матч-відповідь проти Атлетико.

Андрій Лунін Баварія Барселона Боруссія Дортмунд Олександр Зінченко Ліверпуль ПСВ ПСЖ Реал Мадрид Атлетико Мадрид Інтер Мілан

Ліверпуль

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