Суперкомп’ютер назвав нового фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля
Sky Sports
Суперкомп'ютер Opta Analyst назвав нового головного фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля на стадії 1/8 фіналу.
Оновлений прогноз статистичний портал оприлюднив у соцмережі Х.
Тепер найбільші шанси виграти найпрестижніше клубне європейське змагання має ПСЖ, який і вибив команду Арне Слота в поєдинку за вихід у чвертьфінал. Шанси французів на перемогу оцінюються у (20,3%).
Далі йде іспанська Барселона (19,6%) та Арсенал українця Олександра Зінченка (18,5). Реал Андрія Луніна лише 5-й, "вершкові" сьогодні грають матч-відповідь проти Атлетико.