УЄФА звернеться до ФІФА та IFAB, щоб змінити правило пенальті через інцидент імені Альвареса

УЄФА планує обговорити з ФІФА та IFAB (Міжнародна рада футбольних асоціацій) потенційну зміну правил подвійного дотику під час виконання пенальті.

Про це повідомляє журналіст The Times Мартін Циглер.

Після того, як форвард Атлетико Хуліан Альварес став автором найпам'ятнішого моменту вчорашнього матчу з Реалом в Лізі чемпіонів, УЄФА хоче подумати про можливі зміни правил.

Сторони поговорять, чи варто змінити правило виконання пенальті, якщо подвійний дотик до м'яча був ненавмисним, як у випадку з аргентинцем. Можливо, в такому разі дозволятимуть перевиконати 11-метровий удар.

Breaking: UEFA will launch talks with FIFA and IFAB to determine whether the double touch law on penalties should be changed after the Alvarez incident "in cases where a double touch is clearly unintentional". — Martyn Ziegler (@martynziegler) March 13, 2025

Нагадаємо, що під час серії післяматчевих пенальті у Альвареса поїхала опорна нога, через яку стався мінімальний дотик до м'яча в момент удару. Через це VAR не зарахував реалізований форвардом пенальті, а Атлетико в підсумку програв серію та вилетів з єврокубка.

Пізніше цей момент став джерелом багатьох історій. Альварес заявив, що він не відчув додаткового дотику до м'яча. Це ж повторив головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне.

Воротар "бланкос" Тібо Куртуа в свою чергу звинуватив суперників у тому, що вони "завжди плачуть". А одразу після перемоги футболісти Реала пішли святкувати до трибун Атлетико, за що в них полетіли різні речі.