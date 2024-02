Салернітана може звільнити Індзагі

Салернітана розглядає варіант зі звільненням головного тренера команди Філіппо Індзагі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Президент клубу Даніло Єрволіно особисто незадоволений роботою наставника на чолі команди.

Головними варіантами на заміну Індзагі є Давіде Баллардіні та Леонардо Семплічі.

Це може бути уже друга відставка Салернітани за сезон. У жовтні клуб звільнив Пауло Соузу, після чого призначив Піппо до червня 2024. За 18 матчів під керівництвом нового наставника гранатові 11 разів програли, чотири рази зіграли внічию та тричі виграли.

Команда набрала одне очко в останніх шести матчах Серії А, а також поступилася 1:6 у січневому матчі Кубка Італії проти Ювентуса. Наразі Салернітана йде на останній позиції у турнірній таблиці з шести очками відриву від останнього 17 місця.

