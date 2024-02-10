Головне
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй
Вчора 14:15 7284
Бідний: Спорт завжди був великою частиною політики
Сьогодні 14:39 92
Реал зіграє з Жироною: розклад матчів Ла-Ліги на 10 лютого
Сьогодні 11:11 289
Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Сіті, Борнмут Забарного - Фулгемом: розклад матчів АПЛ на 10 лютого
Сьогодні 10:11 323
Бостон може відрахувати Михайлюка
Сьогодні 08:54 609
Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації
Вчора 23:48 7344
Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу
Вчора 19:36 1136
Довбик може перейти у Реал
Вчора 18:49 1784
Визначився склад чоловічої збірної України на спринт чемпіонату світу
Вчора 15:09 594
Українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян
Вчора 14:05 373
Прямі трансляції

Салернітана може звільнити Індзагі

Може бути вже друга відставка клубу за сезон
Сьогодні 13:55 195 0
Салернітана може звільнити Індзагі
#Салернітана

Джерело - Чемпіон.

Салернітана розглядає варіант зі звільненням головного тренера команди Філіппо Індзагі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Президент клубу Даніло Єрволіно особисто незадоволений роботою наставника на чолі команди.

Головними варіантами на заміну Індзагі є Давіде Баллардіні та Леонардо Семплічі.

Це може бути уже друга відставка Салернітани за сезон. У жовтні клуб звільнив Пауло Соузу, після чого призначив Піппо до червня 2024. За 18 матчів під керівництвом нового наставника гранатові 11 разів програли, чотири рази зіграли внічию та тричі виграли.

Команда набрала одне очко в останніх шести матчах Серії А, а також поступилася 1:6 у січневому матчі Кубка Італії проти Ювентуса. Наразі Салернітана йде на останній позиції у турнірній таблиці з шести очками відриву від останнього 17 місця.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації 7344
Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька 1916
Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу 1136
Син Шевченка хоче отримати громадянство України Син Шевченка хоче отримати громадянство України 908
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 39590
Довбик може перейти у Реал Довбик може перейти у Реал 1784
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27595
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90860
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63349 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35027
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33674 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46032 1