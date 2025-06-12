Запасні вирішили долю матчу: Індіана сенсаційно вийшла вперед у фінальній серії НБА

У ніч з 11 на 12 червня відбувся третій матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Поєдинок завершився перемогою Індіани над Оклахомою з рахунком 116:107.

Баскетбол – НБА-2024/25

Фінал, третій матч. 12 червня

Індіана – Оклахома 114:108 (24:32, 40:28, 20:29, 32:18)

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Почалося з двох фолів для Оклахоми в перші 20 секунд. Надалі Тандер зробили ривок, що дозволило комфортно себе відчувати до кінця першої чверті і мати +8.

На початку другої 12-хвилинки Х-фактором став Ті Джей Макконнелл. Швидкість "маленького" Пейсерз підняла ритм гри. Його влучання та передачі відновили інтригу – 36:35 на користь гостей, але Марк Дейно відчув "вогонь" і взяв тайм-аут.

McConnell'd in the NBA Finals 😈



T.J. McConnell feeds it to Aaron Nesmith for two and immediately picks off the inbound pass. pic.twitter.com/7w8tWmIaRS — Indiana Pacers (@Pacers) June 12, 2025

T.J. McConnell with the no-look DIME to Bennedict Mathurin who hits the three 😮‍💨



he's up to 14 points off the bench 🔥 pic.twitter.com/3MAyQEaq1N — Indiana Pacers (@Pacers) June 12, 2025

Перерва не збила темпоритм. У наступній атаці Ті Джей вивів свою команду вперед – 37:36. До перерви гравці на паркеті старалися досить швидко приймати рішення. Це подарувало високу результативність, але й багато втрат і необдуманих кидків. Колектив Карлайла за таких швидкостей і підтримки рідної публіки відчував себе краще – 64:60.

Оброна Тандер зробила висновки. Після перерви Індіана не могла забити 2,5 хвилини, коли гості зробили ривок 8:0. Це не виявилося нокдауном для Пейсерз і вже невдовзі вони знову були лідерами – 74:70.

Тим не менше, "громовержці" таки знайшли спосіб нейтралізувати напад господарів і за решту чверті Індіана набрала лише 10 очок, тоді як гості закинули 19.

У четвертій чверті сяяти розпочав ще один гравець із лави Бенедикт Матурін. Під кінець гри "хот-хенд" спіймав і Тайріз Халібертон, що дозволило андердогу за 3 хвилини до кінця гри мати солідну перевагу – 110:102.

Tyrese Haliburton with the across-the-court dime to Aaron Nesmith who cashes in for three 😈



we have an 8-point lead with 1:09 left in Q4. pic.twitter.com/lFJi2JoMpg — Indiana Pacers (@Pacers) June 12, 2025

Після цього гравці Тандер остаточно почали грати сумбурно, а не холоднокровно, що й дозволило переможцю Сходу втримати перевагу.

Найрезультативнішим у складі переможців став Бенедикт Матурин, який за 22 хвилини набрав 27 очок. Тайріз Халібертон оформив дабл-дабл (22 + 11 передач). Також варто відзначити Майлза Тернера, який до 9 очок додав 5 блок-шотів, і Ті Джея Макконнелла – 10 очок і 5 перехоплень.

Myles Turner blocks Chet Holmgren's 3-point attempt, and later locks him down near the rim - Pacers ball! pic.twitter.com/hDqkPKxdEH — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) June 12, 2025

За Тандер 25 очок набрав Джейлен Вільямс. MVP регулярного сезону Шай Гілджес-Александер додав 24 бали, але 6 разів втрачав м'яч.

Індіана приєдналася до НБА у 1976 році. За 49 років команда не ставала чемпіоном. Найкращим показником франшизи є фінал у сезоні-1999/00.

Тандер стали клубом НБА у 2008 році. Вже 2012 року їм вдалося дійти до фіналу, де була поразка від Маямі (1-4).

Ця команда утворилася внаслідок переїзду Сіетл Суперсонікс. Цей клуб ставав чемпіоном у 1979 році.