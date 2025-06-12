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Заміна не знадобиться: пілот Астон Мартін зможе виступити на Гран-прі Канади

Олексій Погорелов — 12 червня 2025, 07:47
Заміна не знадобиться: пілот Астон Мартін зможе виступити на Гран-прі Канади
Ленс Стролл
Астон Мартін

Пілот команди Формули-1 Астон Мартін Ленс Стролл оголосив, що він зможе взяти участь у домашньому етапі сезону в Канаді цього тижня.

Слова 26-річного канадця наводить британський колектив.

Стролл пропустив Гран-прі Іспанії через болі в руці та зап'ясті, що потім навіть призвело до операції. У зв'язку із цим з'явилося побоювання, що Астон Мартіну доведеться шукати заміну Ленсу, якщо він не встигне відновитися до гонки на автодромі імені Жиля Вільнева.

Резервіст команди Феліпе Другович заявляв, що він готовий замінити Стролла, пожертвувавши гонкою 24 години Ле-Мана, яка проходитиме паралельно з етапом в Канаді.

Проте Ленс сказав, що він повернеться в кокпіт та виступить разом з Фернандо Алонсо в Канаді.

"Я з нетерпінням чекаю можливості знову сісти за кермо боліда команди на моєму домашньому Гран-прі в ці вихідні. Я завжди збирався наполегливо боротися, щоб бути готовим до гонки перед натовпом в Монреалі.

Я добре почуваюся після операції і на цьому тижні проїхав кілька кіл на трасі Поль Рікар, щоб підготуватися. Дякую за підтримку, побачимося на вихідних!", – заявив Стролл.

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Нагадаємо, що десятий етап Формули-1 сезону-2025 проходитиме в Монреалі з 13 по 15 червня.

Раніше стало вдіомо, що дворазовий переможець Гран-прі Канади Себастьян Феттель став випускником Гарварда.

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