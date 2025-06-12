Невдача за невдачею: клуби НБА відмовляють Нью-Йорку в переговорах з їхнімі тренерами

Низка клубів НБА відмовила Нью'-Йорк Нікс в інтерв'ю з іхніми головними тренерами.

Про це повідомляє ESPN.

Спочатку Нью-Йорк звернувся до Міннесоти та Х'юстона, сподіваючись поговорити з Крісом Фінчем та Іме Удокою відповідно. Але і Тімбервулвз, і Рокетс не дали свого дозволу на це.

Потім Нікс переключилися на головного тренера Даллас Маверікс Джейсона Кідда, однак і там отримали негативну вдповідь від техасців.

Останнім варіантом на даний момент залишався Квін Снайдер з Атланти Хоукс. Проте, як і в попередніх випадках, організація зазнала невдачі.

Нагадаємо, що Нью-Йорк Нікс звільнили Тома Тібодо з посади головного тренера після вильоту команди від Індіани Пейсерс у фіналі плейоф Східної конференції.

Раніше стало відомо, що зірковий гравець Фінікса підпише найдорожчу угоду в історії НБА.