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Шлях розпочинається: Україна зіграє з Данією в стартовому матчі на молодіжному Євро-2025

Олексій Погорелов — 12 червня 2025, 07:30
Україна U-21
Україна U-21
УАФ

Сьогодні, 12 червня, молоджіна збірна України розпочне свої виступи на чемпіонаті Європи 2025 року, який проходитиме на полях Словаччини.

Першим суперником підопічниї Унаї Мельгоси стануть однолітки з Данії, які також опинилися в групі D за підсумком жеребкування.

Стартовий поєдинок молодіжного Євро-2025 між збірними України та Данії проходитиме на стадіоні "1 ФК Татран" в Прешові. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи-2025 U-21 – груповий етап
Група D, 1-й тур, 12 червня

19:00 Україна – Данія

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В квартеті D окрім України та Данії опинилися також Фінляндія та Нідерланди, які свій матч проводитимуть теж сьогодні, 12 червня, але о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.

Також можна дізнатися результати минулих зустрічей, які відбулися в межах першого ігрового дня турніру.

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