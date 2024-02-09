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Влахович - найкращий гравець Серії А у січні

Визначився найкращий гравець Серії А
Сьогодні 22:23 156 0
Влахович - найкращий гравець Серії А у січні
Фото - Getty Images
#Влахович, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Нападника Ювентуса Душана Влаховича було визнано найкращим гравцем Серії А в січні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У голосуванні він випередив Алессандро Буонджорно з Торіно, Альберта Ґудмундссона з Дженоа, Рубена Лофтуса-Чіка з Мілана, Лаутаро Мартінеса з Інтера та Шимона Журковського з Емполі.

На рахунку 24-річного серба 6 голів та 1 результативна передача в 4 матчах.

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