Влахович - найкращий гравець Серії А у січні

Джерело - Чемпіон.
Нападника Ювентуса Душана Влаховича було визнано найкращим гравцем Серії А в січні.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У голосуванні він випередив Алессандро Буонджорно з Торіно, Альберта Ґудмундссона з Дженоа, Рубена Лофтуса-Чіка з Мілана, Лаутаро Мартінеса з Інтера та Шимона Журковського з Емполі.
На рахунку 24-річного серба 6 голів та 1 результативна передача в 4 матчах.
Scoring goals for fun in January.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 9, 2024
Introducing your @SerieA Player of the Month, Dušan Vlahović.#FC24 pic.twitter.com/9cHtN5RWY8