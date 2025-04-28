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У десятці найкращих у Європі: Федорчук –про перспективного українського форварда

Олександр Булава — 28 квітня 2025, 18:55
У десятці найкращих у Європі: Федорчук –про перспективного українського форварда
Бражко і Ванат
Instagram

Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що нападник Динамо Владислав Ванат показує найвищий рівень серед форвардів збірної України.

Цитує тренера "Український футбол".

"Він один із найпомітніших вітчизняних форвардів, який має дуже високу ефективність. Проти нього дуже важко грати, оскільки він доволі різносторонній гравець.

Не здивуюся, якщо Динамо саме Ваната продасть першим зі своїх лідерів, враховуючи його нинішній рівень гри та результативності.

Владислав вже другий сезон найкращий форвард в Україні. Думаю, що серед нападників своєї вікової категорії він, мабуть, у десятку найкращих в Європі входить. Гадаю, ще на відсотків 20 він може зрости.

Скажу навіть, що в майбутньому Ванат може перевершити Довбика. У цьому віці він має значно впевненіший вигляд, ніж був у Артема", - розповів Федорчук.

Нагадаємо, напередодні Ванат відзначився голом у матчі проти донецького Шахтаря в УПЛ.

Динамо Київ Олег Федорчук Владислав Ванат

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