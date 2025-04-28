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Лідер Аталанти може повернутися в АПЛ

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 18:39
Лідер Аталанти може повернутися в АПЛ
Адемола Лукман
Getty images

Один із ключових гравців Аталанти, нігерійський форвард Адемола Лукман, може влітку повернутися в АПЛ.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За їхньою інформацією, Челсі, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль незабаром планують розпочати переговори щодо трансферу Лукмана. При цьому, Барселона та Ювентус перші переговори з оточенням 27-річного гравця збірної Нігерії вже провели.

Аталанта хоче отримати за свого гравця як мінімум 60 мільйонів євро. Контракт Лукмана діє до літа 2027 року, проте він, скоріше за все, покине клуб уже цього літа.

Раніше Лукман уже виступав у АПЛ за Евертон, Фулгем і Лестер. У поточному сезоні на рахунку нападника 18 голів і 7 асистів у 37 матчах за Аталанту в усіх турнірах.

Нагадаємо, в лютому у форварда виник конфлікт із головним тренером Аталанти Джан П’єро Гасперіні.

Аталанта Барселона Ліверпуль Манчестер Юнайтед Челсі Ювентус Адемола Лукман

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