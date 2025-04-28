Готувалися до цього: Христич – про перемогу над Італією на ЧС-2025
Головний тренер збірної України Дмитро Христич оцінив першу перемогу команди на чемпіонаті світу-2025.
Цитує наставника Суспільне Спорт.
"Ми працювали над цим, щоб досягти цього успіху. Казав ще [після Великої Британії], що ми грали в основному товариські ігри з команди, вищими за нас у рангу. Готувалися до цього і так трапилося, що це наша заслужена перемога. Хоча й перша, але вже 3 очки є.
Вони мали моменти і проти нас, але ми зробили те, що зробили: в основний час – 1 очко, по булітах – друге. Неважливо було, хто зробить більше кидків, важливо, який рахунок на табло", – зазначив Христич.
Також тренер оцінив гру голкіпер Богдана Дяченка, який у грі зробив 35 сейвів та відбив усі буліти.
"Чи Богдан Дяченко закріпиться основним? Ми не маємо наміру класти на воротаря весь тягар. Будемо бачити, як вони себе почуватимуть, і ухвалюватимемо рішення щодо цього", – сказав Христич.
Нагадаємо, збірна України у першому турі в серії булітів програла Великій Британії, а у другому теж у серії булітів обіграла Італію.