Готувалися до цього: Христич – про перемогу над Італією на ЧС-2025

Головний тренер збірної України Дмитро Христич оцінив першу перемогу команди на чемпіонаті світу-2025.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

"Ми працювали над цим, щоб досягти цього успіху. Казав ще [після Великої Британії], що ми грали в основному товариські ігри з команди, вищими за нас у рангу. Готувалися до цього і так трапилося, що це наша заслужена перемога. Хоча й перша, але вже 3 очки є.

Вони мали моменти і проти нас, але ми зробили те, що зробили: в основний час – 1 очко, по булітах – друге. Неважливо було, хто зробить більше кидків, важливо, який рахунок на табло", – зазначив Христич.