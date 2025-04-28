Гарі Невілл: Дебати закінчилися, Ліверпуль – найуспішніший клуб Англії

Легенда та колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл заявив, що здобуття Ліверпулем 20-го чемпіонського титулу в АПЛ робить мерсисайдців найуспішнішим клубом в історії англійського футболу.

Ексзахисника збірної Англії цитує Goal.com.

"Це величезне досягнення. Звання найуспішнішого клубу Англії можна було обговорювати, коли Манчестер Юнайтед мав 20 чемпіонських титулів, а у Ліверпуля було більше європейських кубків.

Проте як тільки Ліверпуль зрівнявся з Манчестер Юнайтед за кількістю чемпіонств – боляче говорити, але, на жаль, дебати закінчилися. Принаймні, поки Манчестер Юнайтед знову не стане успішним і не виграє титул. Думка про це має викликати справжнє тремтіння, душевний біль і страждання на Олд Траффорд", – заявив Невілл.