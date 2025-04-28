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Гарі Невілл: Дебати закінчилися, Ліверпуль – найуспішніший клуб Англії

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 19:00
Гарі Невілл: Дебати закінчилися, Ліверпуль – найуспішніший клуб Англії
Гарі Невілл
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Легенда та колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл заявив, що здобуття Ліверпулем 20-го чемпіонського титулу в АПЛ робить мерсисайдців найуспішнішим клубом в історії англійського футболу.

Ексзахисника збірної Англії цитує Goal.com.

"Це величезне досягнення. Звання найуспішнішого клубу Англії можна було обговорювати, коли Манчестер Юнайтед мав 20 чемпіонських титулів, а у Ліверпуля було більше європейських кубків.

Проте як тільки Ліверпуль зрівнявся з Манчестер Юнайтед за кількістю чемпіонств – боляче говорити, але, на жаль, дебати закінчилися. Принаймні, поки Манчестер Юнайтед знову не стане успішним і не виграє титул. Думка про це має викликати справжнє тремтіння, душевний біль і страждання на Олд Траффорд", – заявив Невілл.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, Ліверпуль достроково оформив свій 20-й титул чемпіонів Англії та зрівнявся за цим показником із Манчестер Юнайтед. При цьому, "Червоні" вигравали Лігу чемпіонів 6 разів, а Манчестер Юнайтед – тричі.

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Гарі Невілл

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