Головне
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй
Сьогодні 14:15 5501
Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу
Сьогодні 19:36 568
Довбик може перейти у Реал
Сьогодні 18:49 865
Визначився склад чоловічої збірної України на спринт чемпіонату світу
Сьогодні 15:09 419
Українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян
Сьогодні 14:05 292
Роналду - найвисокооплачуваніший спортсмен світу у 2023 році
Сьогодні 13:45 898
Україна здобула чергову ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 12:40 469
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту
Сьогодні 12:26 178155 8
Хейні та Гарсія проведуть бій наприкінці квітня
Сьогодні 12:20 371
Світоліна відновила тренування після пошкодження
Сьогодні 11:40 607
Прямі трансляції

Коваленко - у запасі Емполі на матч із Салернітаною

Став відомий стартовий склад Емполі
Сьогодні 21:16 194 0
Коваленко - у запасі Емполі на матч із Салернітаною

Джерело - Чемпіон.

Емполі у стартовому матчі 24-го туру італійської Серії А на виїзді зіграє із Салернітаною. 

Український півзахисник гостей Віктор Коваленко матч розпочне на лаві запасних.

Емполі: Капріле, Луперто, Ісмаїлі, Берешинськи, Качере, Малех, Грассі, Г’ясі, Камб'ягі, Журковськи, Черрі

Запасні: Перізан, Беріша, Гоглічідзе, Пеццелла, Коваленко, Фацціні, Бастоні, Шпенді, Ньянг, Канчельєрі, Дестро

Початок матчу – о 21:45.

Коментарі ()
Популярне зараз
Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні 1701
Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди" Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди" 1290 3
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 38795
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй 5501
Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька 1106
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту "Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту 178155 8
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 88757
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22604 7
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59242
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27570
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 91081 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10680