Коваленко - у запасі Емполі на матч із Салернітаною

Джерело - Чемпіон.
Емполі у стартовому матчі 24-го туру італійської Серії А на виїзді зіграє із Салернітаною.
Український півзахисник гостей Віктор Коваленко матч розпочне на лаві запасних.
Емполі: Капріле, Луперто, Ісмаїлі, Берешинськи, Качере, Малех, Грассі, Г’ясі, Камб'ягі, Журковськи, Черрі
Запасні: Перізан, Беріша, Гоглічідзе, Пеццелла, Коваленко, Фацціні, Бастоні, Шпенді, Ньянг, Канчельєрі, Дестро
Початок матчу – о 21:45.
Alle 20.45 allo StadioArechi la sfida contro la Salernitana; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 9, 2024
EMPOLI: Caprile; Grassi, Gyasi, Cacace, Cerri, Bereszynski, Zurkowski, Cambiaghi, Maleh, Luperto, Ismajli pic.twitter.com/DaqVcdsr3u