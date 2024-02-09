Гаттузо може очолити Торіно влітку

Джерело - Чемпіон.
Торіно розглядає варіанти на посаду головного тренера команди на випадок, якщо влітку піде Іван Юрич.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Одним з пріоритетних варіантів для клубу є Дженнаро Гаттузо, який зараз працює у Марселі.
Усе залежатиме від рішення Юрича наприкінці сезону та від можливого продовження співпраці Гаттузо з французькою командою.
🚨🟤 Understand Gennaro Gattuso is one of the most appreciated managers on Torino list for next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2024
It will depend on Ivan Jurić decision on future steps — and of course on what Gattuso and OM decide as next step.
…but Torino appreciate Gattuso, for sure. pic.twitter.com/uHeSWIZeqv
Раніше Торіно підписав вихованця Колоса.
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