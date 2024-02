Гаттузо може очолити Торіно влітку

Торіно розглядає варіанти на посаду головного тренера команди на випадок, якщо влітку піде Іван Юрич.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Одним з пріоритетних варіантів для клубу є Дженнаро Гаттузо, який зараз працює у Марселі.

Усе залежатиме від рішення Юрича наприкінці сезону та від можливого продовження співпраці Гаттузо з французькою командою.

🚨🟤 Understand Gennaro Gattuso is one of the most appreciated managers on Torino list for next season.



It will depend on Ivan Jurić decision on future steps — and of course on what Gattuso and OM decide as next step.



…but Torino appreciate Gattuso, for sure. pic.twitter.com/uHeSWIZeqv