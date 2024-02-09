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Гаттузо може очолити Торіно влітку

Усе залежатиме від рішення Юрича наприкінці сезону
Сьогодні 10:47 208 0
Гаттузо може очолити Торіно влітку
#Марсель, #Торіно, #Юрич, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

Торіно розглядає варіанти на посаду головного тренера команди на випадок, якщо влітку піде Іван Юрич.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Одним з пріоритетних варіантів для клубу є Дженнаро Гаттузо, який зараз працює у Марселі.

Усе залежатиме від рішення Юрича наприкінці сезону та від можливого продовження співпраці Гаттузо з французькою командою.

Раніше Торіно підписав вихованця Колоса.

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