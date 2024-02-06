Кіліан Мбаппе хоче зіграти на Олімпіаді-2024, незважаючи на невдоволення Реала.

Про це повідомляє eldebate.

Після Євро-2024 форвард ПСЖ бажає взяти участь у футбольному турнірі на Іграх у Парижі, що пройде з 24 липня по 10 серпня.

Реал, майбутній клуб француза, не зацікавлений у тому, щоб Мбаппе грав на Олімпіаді, але не заборонятиме йому робити це, незважаючи на надмірне навантаження на нападника і його фактичну відсутність у передсезонці мадридського клубу.

Раніше повідомлялося, що Реал і Мбаппе не оголошуватимуть про трансфер до кінця сезону.