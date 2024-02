Артета прокоментував пошкодження Зінченка

Наразі невідомий характер травми, яку отримав захисник Арсенала Олександр Зінченко у матчі з Ліверпулем (3:1).

Про це розповів головний тренер "канонірів". Мікель Артета

🔴⚪️ Arteta: “Gabriel Jesus injury is not serious, he’s expected to be back in some days”.



“Zinchenko? Too early to say”. pic.twitter.com/SxjtCs0y2I