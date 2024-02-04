Головне
Марусяк встановив рекорд України у Віллінгені
Вчора 19:21 759
Реал з Луніним не втримав перемогу над Атлетико: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:54 767
NAVI переграли Apeks на IEM Katowice 2024
Вчора 22:23 210
Бенфіка з Трубіним розгромила Жил Вісенте у 20 турі чемпіонату Португалії
Вчора 22:05 345
Гол Русина приніс Сандерленду нічию з Мідлсбро в 30 турі Чемпіоншипа
Вчора 20:54 312
Арсенал із Зінченком переміг Ліверпуль, Челсі з асистом Мудрика програв Вулвергемптону: результати матчів АПЛ
Вчора 20:34 756
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Вчора 19:52 280
Збірна України з артистичного плавання здобула срібні медалі чемпіонату світу
Вчора 14:24 282
Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком
Вчора 08:08 943
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 00:54 21834
Прямі трансляції

Артета прокоментував пошкодження Зінченка

Артета розповів про пошкодження Жезуса та Зінченка
Вчора 23:07 495 0
Артета прокоментував пошкодження Зінченка
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Наразі невідомий характер травми, яку отримав захисник Арсенала Олександр Зінченко у матчі з Ліверпулем (3:1).

Про це розповів головний тренер "канонірів". Мікель Артета 

"Травма Габріела Жезуса несерйозна, очікується, що він повернеться за кілька днів. Зінченко? Надто рано говорити", – сказав Артета.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи 1332
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 21834
Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком 943
Інтер обіграв Ювентус, Наполі здолав Верону: результати матчів Серії А Інтер обіграв Ювентус, Наполі здолав Верону: результати матчів Серії А 872
"Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку "Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку 4005 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 75158
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38473
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90816 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163753
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 153770
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24716
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90578