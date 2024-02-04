Артета прокоментував пошкодження Зінченка

Наразі невідомий характер травми, яку отримав захисник Арсенала Олександр Зінченко у матчі з Ліверпулем (3:1).

Про це розповів головний тренер "канонірів". Мікель Артета

"Травма Габріела Жезуса несерйозна, очікується, що він повернеться за кілька днів. Зінченко? Надто рано говорити", – сказав Артета.