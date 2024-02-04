Артета прокоментував пошкодження Зінченка

Джерело - Чемпіон.
Наразі невідомий характер травми, яку отримав захисник Арсенала Олександр Зінченко у матчі з Ліверпулем (3:1).
Про це розповів головний тренер "канонірів". Мікель Артета
"Травма Габріела Жезуса несерйозна, очікується, що він повернеться за кілька днів. Зінченко? Надто рано говорити", – сказав Артета.
🔴⚪️ Arteta: “Gabriel Jesus injury is not serious, he’s expected to be back in some days”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2024
“Zinchenko? Too early to say”. pic.twitter.com/SxjtCs0y2I
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