Визначився розклад півфінальних матчів плейоф Чемпіоншипу

Футбольна асоціація визначила розклад півфінальних матчів плейоф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба EFL.

Так, перші матчі будуть зіграні вже наступного тижня – 8 травня зустрінуться Бристоль та Шеффілд Юнайтед, а наступного дня між собою зіграють Ковентрі та Сандерленд.

Матчі-відповіді заплановано на 12 та 13 травня відповідно. Стартовий свисток усіх поєдинків пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що до АПЛ напряму пробились Лідс та Бернлі. Лутон Таун, який ще минулого року грав в елітному дивізіоні, наступну кампанію проведе у Лізі 1.

До речі, цим вильотом "капелюшники" повторили ганебний рекорд серед англійських колективів.