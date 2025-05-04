Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився розклад півфінальних матчів плейоф Чемпіоншипу

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 10:51
Визначився розклад півфінальних матчів плейоф Чемпіоншипу

Футбольна асоціація визначила розклад півфінальних матчів плейоф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба EFL.

Так, перші матчі будуть зіграні вже наступного тижня – 8 травня зустрінуться Бристоль та Шеффілд Юнайтед, а наступного дня між собою зіграють Ковентрі та Сандерленд.

Матчі-відповіді заплановано на 12 та 13 травня відповідно. Стартовий свисток усіх поєдинків пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що до АПЛ напряму пробились Лідс та Бернлі. Лутон Таун, який ще минулого року грав в елітному дивізіоні, наступну кампанію проведе у Лізі 1.

До речі, цим вильотом "капелюшники" повторили ганебний рекорд серед англійських колективів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Бристоль Сіті Сандерленд Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Шеффілд Юнайтед Ковентрі

Чемпіонат Англії, АПЛ

Лутон став четвертим клубом Англії, зазнавши падіння з АПЛ до Ліги 1
Ексгравець Шахтаря став рекордсменом АПЛ
Артета: Арсенал має використати лють від поразки Борнмуту у матчі з ПСЖ
Де Брейне – про гол Вулвергемптону: Я показав, що ще можу грати на рівні АПЛ
Борнмут із Забарним обіграли Арсенал Зінченка, Евертон Миколенка не втримав перемогу над Іпсвічем

Останні новини