Лутон став четвертим клубом Англії, зазнавши падіння з АПЛ до Ліги 1
Лутон Таун став четвертим клубом в історії Англії, який зазнав ганебного досягнення – послідовно вилетіти з АПЛ до Ліги 1.
Про це повідомляє Talksport.
Напередодні "капелюшники" програли ВБА в матчі 46-го туру Чемпіоншипу, через що вилетіли до Ліги 1.
Представник графства Бедфоршир став лише четвертим клубом, який відчув на собі таке стрімке падіння. Раніше Свіндон Таун у сезоні-1993/94 завершив розіграш АПЛ на 22 місці, після чого провалився у Чемпіоншипі та опинився у Лізі 1.
Згодом кампанію 2012/13 Вулвергемптон завершив на 20 місці, а вже за сезон опинився у Лізі 1, посівши 23 позицію в другому за силою дивізіоні Англії.
У 2018 році Сандерленд достроково залишив Чемпіоншип після сезону в АПЛ, програвши у 44 турі Бертону.
Зазначимо, що наразі "чорні коти" мають шанс повернутись в АПЛ – у півфіналі плейоф за вихід до еліти англійського футболу команда зіграє проти Ковентрі.
Раніше визначились усі три клуби Прем'єр-ліги, яки залишили дивізіон за підсумками сезону-2024/25.