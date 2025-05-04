Лутон став четвертим клубом Англії, зазнавши падіння з АПЛ до Ліги 1

Лутон Таун став четвертим клубом в історії Англії, який зазнав ганебного досягнення – послідовно вилетіти з АПЛ до Ліги 1.

Про це повідомляє Talksport.

Напередодні "капелюшники" програли ВБА в матчі 46-го туру Чемпіоншипу, через що вилетіли до Ліги 1.

It was not the outcome or the season that we wanted.



Thank you all for your loyal support in 2024/25, we will be back stronger next season. pic.twitter.com/DUSYYXUsaB — Luton Town FC (@LutonTown) May 3, 2025

Представник графства Бедфоршир став лише четвертим клубом, який відчув на собі таке стрімке падіння. Раніше Свіндон Таун у сезоні-1993/94 завершив розіграш АПЛ на 22 місці, після чого провалився у Чемпіоншипі та опинився у Лізі 1.

Згодом кампанію 2012/13 Вулвергемптон завершив на 20 місці, а вже за сезон опинився у Лізі 1, посівши 23 позицію в другому за силою дивізіоні Англії.

У 2018 році Сандерленд достроково залишив Чемпіоншип після сезону в АПЛ, програвши у 44 турі Бертону.

Зазначимо, що наразі "чорні коти" мають шанс повернутись в АПЛ – у півфіналі плейоф за вихід до еліти англійського футболу команда зіграє проти Ковентрі.

Раніше визначились усі три клуби Прем'єр-ліги, яки залишили дивізіон за підсумками сезону-2024/25.