Баварія переграла Боруссію: результати матчів 20 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 20-му турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 3 лютого
Баварія - Боруссія М 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 35 Ельведі, 1:1 - 45 Павлович, 2:1 - 70 Кейн, 3:1 - 86 Де Лігт
Бохум - Аугсбург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Брошінскі, 1:1 - 90+1 Демірович (пен)
Дармштадт - Баєр 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Телла, 0:2 - 52 Телла
Майнц - Вердер 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 2 Дукш
Фрайбург - Штутгарт 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 Ундав, 0:2 - 7 Фюріх, 1:2 - 45+11 Кюблер, 1:3 - 74 Міттельштадт
Сьогодні, 3 лютого, відбудеться ще один матч:
19:30. Кельн - Айнтрахт