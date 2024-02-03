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Баварія переграла Боруссію: результати матчів 20 туру Бундесліги

Сьогодні 19:36 270 0
Баварія переграла Боруссію: результати матчів 20 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 3 лютого

Баварія - Боруссія М 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 35 Ельведі, 1:1 - 45 Павлович, 2:1 - 70 Кейн, 3:1 - 86 Де Лігт

Бохум - Аугсбург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Брошінскі, 1:1 - 90+1 Демірович (пен)

Дармштадт - Баєр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Телла, 0:2 - 52 Телла

Майнц - Вердер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 2 Дукш

Фрайбург - Штутгарт 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Ундав, 0:2 - 7 Фюріх, 1:2 - 45+11 Кюблер, 1:3 -  74 Міттельштадт

Сьогодні, 3 лютого, відбудеться ще один матч:

19:30. Кельн - Айнтрахт

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