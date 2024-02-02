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Соль: Слідкую за подіями в Україні і допомагаю чим можу

Вчора 23:08 196 0
Соль: Слідкую за подіями в Україні і допомагаю чим можу
#Фран Соль

Джерело - Український футбол.

Колишній форвард Динамо Фран Соль допомагає українцям під час війни.

Про це іспанець розповів порталу Український футбол.

"Я приймав у себе вдома дві родини українських переселенців. Зокрема, це була жінка мого київського водія, а також персональна тренерка моєї дружини. Я не міг вчинити інакше, бо ці люди опинилися в дуже складній ситуації.  Не назву вам їх імена, але вони були дуже щасливі опинитися в Іспанії. Мені приємно, що мій будинок став для них порятунком від війни.

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Я повністю взяв на себе всі їхні витрати. Це були великі гроші, але ні про що не шкодую, бо ці люди дійсно опинилися в дуже поганій ситуації. Я уважно слідкую за подіями в Україні і допомагаю чим можу. Переважно це стосується фінансової допомоги. Коли я бачу в інстаграмі посилання на збори, які репостять мої колишні динамівські одноклубники, я радо до них долучаюся", - сказав Соль.

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