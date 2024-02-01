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Соль: Михайличенко не дав мені можливості показати себе

Сьогодні 19:39 270 0
Соль: Михайличенко не дав мені можливості показати себе

Колишній форвард Динамо Фран Соль очікував інший розвиток кар'єри в київському клубі.

Про це іспанець розповів порталу Український футбол.

"Ні, я не отримував пропозицій щодо повернення в Київ чи продовження контракту. Думаю, що я не заслужив на це, тому що не виправдав очікувань керівництва клубу. Звісно, моя кар'єра в Динамо склалася не так, як того всі очікували. Я не зміг стати основним форвардом, забивав недостатньо, щоб команда могла вирішувати поставлені завдання на внутрішній і європейській арені. Переламним моментом стала травма плеча, яку я отримав вже за два тижні після свого дебюту і через яку пропустив майже всю другу частину сезону 2018/19.

Мені так і не вдалося повернутися до своєї найкращої форми, через що я був дуже засмученим, бо мені здавалося, що я саме той форвард, який потрібен Динамо. Коли команду очолив Олексій Михайличенко, він не розгледів мого потенціалу, через що я майже не грав. Він не дав мені можливості показати себе. Я поважаю його вибір. Можливо, справа дійсно була в мені", - сказав Соль.

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