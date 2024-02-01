Ноттінгем Форест орендував вінгера Боруссії

Джованні Рейна буде виступати в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ноттінгем Форест оголосив про підписання 21-річного вінгера дортмундської Боруссії та збірної США Джованні Рейни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рейна перебрався до табору "лісників" на правах оренди, розрахованої до кінця поточного сезону.

Джованні Рейна з 2019 року перебував у структурі Боруссії й раніше вважався одним із вундеркіндів дортмундського клубу. Однак цього сезону вінгер зіграв лише 11 матчів у Бундеслізі (271 хвилина) та не відзначився результативними діями.

Раніше Ноттінгем вдома поступився Арсеналу.