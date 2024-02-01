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Ноттінгем Форест орендував вінгера Боруссії

Джованні Рейна буде виступати в АПЛ
Сьогодні 10:40 218 0
Ноттінгем Форест орендував вінгера Боруссії
#Рейна, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Ноттінгем Форест оголосив про підписання 21-річного вінгера дортмундської Боруссії та збірної США Джованні Рейни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рейна перебрався до табору "лісників" на правах оренди, розрахованої до кінця поточного сезону.

Джованні Рейна з 2019 року перебував у структурі Боруссії й раніше вважався одним із вундеркіндів дортмундського клубу. Однак цього сезону вінгер зіграв лише 11 матчів у Бундеслізі (271 хвилина) та не відзначився результативними діями.

Раніше Ноттінгем вдома поступився Арсеналу.

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