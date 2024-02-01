Ноттінгем Форест орендував вінгера Боруссії

Джерело - Чемпіон.
Ноттінгем Форест оголосив про підписання 21-річного вінгера дортмундської Боруссії та збірної США Джованні Рейни.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Рейна перебрався до табору "лісників" на правах оренди, розрахованої до кінця поточного сезону.
Джованні Рейна з 2019 року перебував у структурі Боруссії й раніше вважався одним із вундеркіндів дортмундського клубу. Однак цього сезону вінгер зіграв лише 11 матчів у Бундеслізі (271 хвилина) та не відзначився результативними діями.
Раніше Ноттінгем вдома поступився Арсеналу.