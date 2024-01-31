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Челсі відправить Сантоса в оренду до Страсбура

Все готового для офіційного переходу 19-річного бразильця
Сьогодні 19:47 188 0
Челсі відправить Сантоса в оренду до Страсбура
#Сантос, #Страсбур, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі вирішив відправити півзахисника команди Андрея Сантоса в оренду до Страсбура.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Все готового для офіційного переходу 19-річного бразильця.

Оренда футболіста до клубу Ліги 1 наразі вважається найкращим варіантом для розвитку гравця.

Челсі все ще вірить, що Сантос має потенціал стати топгравцем.

Нагадаємо, Челсі виставив цінник за Лукаку.

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