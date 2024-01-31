Челсі відправить Сантоса в оренду до Страсбура

Джерело - Чемпіон.
Челсі вирішив відправити півзахисника команди Андрея Сантоса в оренду до Страсбура.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Все готового для офіційного переходу 19-річного бразильця.
Оренда футболіста до клубу Ліги 1 наразі вважається найкращим варіантом для розвитку гравця.
Челсі все ще вірить, що Сантос має потенціал стати топгравцем.
🚨🔵 Chelsea have decided for Andrey Santos to join Strasbourg. It’s all set to be completed now.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024
Internal discussion confirmed plan to loan Brazilian midfielder to French club as best option for development.
🇧🇷 #CFC still believe Andrey has potential to become a top player. pic.twitter.com/joFINpCIHQ
Нагадаємо, Челсі виставив цінник за Лукаку.
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