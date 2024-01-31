Роналду пропустить матч з Інтер Маямі через травму

Джерело - Чемпіон.
Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду не зіграє у товариському матчі проти Інтер Маямі.
Про це повідомляє ESPN.
Футболіст раніше зазнав пошкодження. Він не встигає відновитись до цього матчу.
Матч Аль-Наср – Інтер Маямі вібдудеться 1 лютого.
Breaking: Al Nassr manager Luis Castro announced that Cristiano Ronaldo is in the final part of his recovery and will not play in the club's friendly against Inter Miami.— ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2024
There won't be a reunion between him and Messi this time around 😔 pic.twitter.com/cy1BOLVemC
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