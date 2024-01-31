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Роналду пропустить матч з Інтер Маямі через травму

Футболіст раніше зазнав пошкодження
Сьогодні 17:02 168 0
Роналду пропустить матч з Інтер Маямі через травму
#Інтер Маямі, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду не зіграє у товариському матчі проти Інтер Маямі.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст раніше зазнав пошкодження. Він не встигає відновитись до цього матчу.

Матч Аль-Наср – Інтер Маямі вібдудеться 1 лютого.

Нагадаємо, клуби з Саудівської Аравії хочуть підписати Іско.

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