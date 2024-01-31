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Стала відома оцінка Миколенка за матч з Фулгемом

Названо оцінку Миколенка
Сьогодні 08:52 113 0
Стала відома оцінка Миколенка за матч з Фулгемом
Фото - Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Евертон зіграв внічию з Фулгемом у 22 турі англійської Прем’єр-ліги.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч та отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку в 7.1 балів.

За матч Віталій 45 разів доторкнувся до м'яча, віддав 15 точних передач із 23 (65%), 6 разів виніс м'яч, 1 раз заблокував удар, 1 раз перехопив пас, виграв 2 єдиноборства, 12 разів втратив м'яч та 1 раз сфолив.

Найкращим гравцем поєдинку був визнаний капітан та захисник Евертона Джеймс Тарковськи (8.2).

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